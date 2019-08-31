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Украинского политика возмутил американский учебник для депутатов Рады

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Украинского политика возмутил американский учебник для депутатов РадыКиев, 31 августа. Бывший заместитель генерального прокурора Украины, юрист и политик Ренат Кузьмин в своем Telegram высказал мнение о написанном в США учебнике для украинских депутатов.

Политик рассказал, что учебники под названием «Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины» были выданы новоизбранным парламентариям в первый рабочий день, а также отметил, что сам по себе учебник нужный.

Однако Кузьмина возмутил тот факт, что издана книга для депутатов Рады не на Украине, а в США. 

«Нужный учебник, спору нет. Правда, издан он, цитирую: «при поддержке американского народа» американским Агентством USAID. Так и хочется крикнуть: «Слава Украине», — написал политик в своем Telegram-канале.

Украинского политика возмутил американский учебник для депутатов РадыВ выходных данных нового учебного пособия указано, что оно выпущено «при поддержке американского народа». В аннотации к изданию также написано, что с конца 2013 года фонд «Восточная Европа» начал проводить на Украине проект USAID — Агентства США по международному развитию — программу под названием «Рада: ответственность. подотчетность, демократическое парламентское представительство». Главной задачей программы «Рада» называют становление ответственного украинского парламента, передает «360»

Украинского политика возмутил американский учебник для депутатов Рады

Верховная рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В ходе первого торжественного заседания депутаты Верховной рады Украины принесли присягу. 

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетными целями для депутатов Верховной рады IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе.

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Источник: РИА Новости
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