Украинского политика возмутил американский учебник для депутатов Рады

Киев, 31 августа. Бывший заместитель генерального прокурора Украины, юрист и политик Ренат Кузьмин в своем Telegram высказал мнение о написанном в США учебнике для украинских депутатов.

Политик рассказал, что учебники под названием «Деятельность народного депутата Украины в Верховной раде Украины» были выданы новоизбранным парламентариям в первый рабочий день, а также отметил, что сам по себе учебник нужный.

Однако Кузьмина возмутил тот факт, что издана книга для депутатов Рады не на Украине, а в США.

«Нужный учебник, спору нет. Правда, издан он, цитирую: «при поддержке американского народа» американским Агентством USAID. Так и хочется крикнуть: «Слава Украине», — написал политик в своем Telegram-канале.

В выходных данных нового учебного пособия указано, что оно выпущено «при поддержке американского народа». В аннотации к изданию также написано, что с конца 2013 года фонд «Восточная Европа» начал проводить на Украине проект USAID — Агентства США по международному развитию — программу под названием «Рада: ответственность. подотчетность, демократическое парламентское представительство». Главной задачей программы «Рада» называют становление ответственного украинского парламента, передает «360».

Верховная рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. В ходе первого торжественного заседания депутаты Верховной рады Украины принесли присягу.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что приоритетными целями для депутатов Верховной рады IX созыва являются «возвращение Крыма» и завершение войны в Донбассе.