ЦСКА успеет подписать Комличенко до закрытия трансферного окна

Москва, 31 августа. Столичный футбольный клуб ЦСКА подпишет нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, «армейцы» согласовали все детали сделки с чешским клубом и значительно продвинулись в переговорном процессе с самим футболистом. Сообщается, что сумма сделки составит 2,5 млн евро, однако при определенных условиях она возрастет до 3 млн евро.

Отмечается, что самому футболисту предложен четырехлетний контракт. При этом на Комличенко претендует ряд клубов, включая голландские, немецкие и бельгийские. Они также согласовали условия трансфера с «Младой» и все зависит от решения футболиста. Отмечается, что с высокой долей вероятности он пополнит состав ЦСКА в завершающееся трансферное окно.

Комличенко — воспитанник «Краснодара». Нападающий выступает за «Младу» с лета 2017 года. Он находился в аренде, зимой этого года был выкуплен у «Краснодара» за 400 тысяч евро. В прошлом сезоне нападающий в 33 матчах чемпионата забил 29 голов и побил рекорд по результативности в чешской высшей лиге. В текущем сезоне на его счету семь матчей, семь голов и один результативных пас.

Ранее определились соперники российских футбольных клубов «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы. Московский ЦСКА в группе H встретится с болгарским «Лудогорцем», испанской командой «Эспаньол» и венгерским «Ференцварошем». «Краснодар» попал в группу С cо швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором».