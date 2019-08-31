СМИ сообщили о конфликте Джонсона с министром финансов Британии

Лондон, 31 августа. Увольнение одного из ближайших советников главы британского Минфина Саджида Джавида поссорило министра с премьером Борисом Джонсоном. Об их конфликте сообщают местные СМИ.

Отмечается, что разногласия возникли в крайне неподходящий момент, ведь совсем скоро Джавид должен объявить масштабный план госрасходов нового правительства Соединенного Королевства.

По данным Sky News, Соня Хан лишилась своей должности после совещания в резиденции Джонсона в минувший четверг. При этом здание на Даунинг-стрит,10 она покинула в сопровождении полицейского. Причиной увольнения якобы стал слив в СМИ деталей правительственной операции на случай «жесткого Brexit».

Подробности плана под кодовым названием Yellowhammer («Йеллоухаммер») еще в середине августа опубликовала газета The Times. Источник Sky News утверждает, что главный советник Джонсона Доминик Камминг обвиняет в утечке Соню Хан. Женщина, несмотря на свое категорическое отрицание вины, все равно была уволена. При этом Джавида о подготовке этого решения даже не предупредили.Однако сам министр в интервью «Би-би-си» назвал свои отношения с Джонсоном просто фантастическими, пишет РИА Новости.