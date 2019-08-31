Гаспаряна огорчило, что талантливый режиссер Бортко стал несостоятельным политиком

Москва, 31 августа. Кинорежиссер Владимир Бортко снялся с губернаторских выборов в Санкт-Петербурге, поскольку не захотел «тонуть» вместе с КПРФ. Такое мнение выразил известный российский политолог и публицист Армен Гаспарян.

О намерении выбыть из гонки Бортко объявил накануне на очередных дебатах. В субботу режиссер принес в городскую избирательную комиссию документы о снятии кандидатуры с выборов.

Впоследствии на пресс-конференции члена КПРФ спросили, почему он так уверен, что занял бы второе место по итогам голосования. На что режиссер незамедлительно ответил, что люди «звонят и говорят» о поддержке в его адрес. При этом Бортко утверждал, что «где-то в Сети» у него якобы было порядка 60% голосов.

Как отметил Гаспарян в разговоре с iReactor, у него вызывает сожаление тот факт, что настолько талантливый режиссер и создатель картины «Собачье сердце» стал несостоятельным политиком, использующим в своей деятельности лишь популистские высказывания — к примеру, о 60% жителей Северной столицы, будто бы готовых отдать свои голоса за КПРФ.

«Каждые выборы, начиная с 1993 года, я слышу про этот показатель, а по факту, коммунисты не набирают и 20% голосов избирателей – ну смешно», — констатировал Гаспарян.

По словам публициста, КПРФ в настоящее время переживает весьма серьезный спад в политической деятельности на фоне системного кризиса внутри самой партии. Поступок Бортко, сбежавшего с выборов, лишний раз подчеркнул эти проблемы, указал политолог.

«Никаких актуальных идей в компартии нет, а есть вот это вечное желание устраивать сопли ради ленинского наследия», — заключил Гаспарян.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Коммунист Бортко представил весьма формальную предвыборную кампанию, ограничившись громкими патриотическими заявлениями и критикой конкурентов. Как отметил депутат Андрей Анохин, и в самой КПРФ считали, что режиссер на выборах показал бы худшие результаты и утащил бы партию вниз. Стало известно также, что средства, которые были направлены на предвыборную кампанию Бортко, разворовали.

Политтехнолог Сергей Наумов в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что эмоциям нет места в политике. Бортко, снявшись с выборов, показал, что оппозиция слаба и не готова управлять настолько крупным городом, как Санкт-Петербург.