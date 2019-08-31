Шатилов назвал беспорядки на митингах в Москве попыткой выторговать деньги у Запада

Москва, 31 августа. Власти Москвы согласовали проведение митинга оппозиции 25 августа, однако организаторы акции отказались проводить согласованную акцию и стали призывать москвичей на незаконные митинги 31 августа. Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов объяснил отказ «оппозиции» от законной акции.

Шатилов отметил, что у так называемой «оппозиции» несколько причин отказаться от законных митингов, проводить которые разрешили власти столицы.

«Во-первых, согласованные митинги не приносят того хайпа, которого зачастую удается добиться несанкционированными акциями на грани, а то и за гранью массовых беспорядков. Дело в том, что о них пишут, их обсуждают в соцсетях. Здесь даже с точки зрения пиара организаторы хотят получить какие-то бонусы, даже под вполне реальной угрозой уголовной ответственности», – заявил Шатилов в комментарии «ПолитЭксперту».

Кроме того, Шатилов считает, что в рядах «оппозиции» существует жесткая конкуренция. Лидеры оппозиционной общественности стремятся урвать как можно больший кусок поступающих с Запада средств. По этой причине они расталкивают друг друга локтями и стремятся переманить электорат, который и без того не

велик.

«Ну и в-третьих, оппозиции уже сейчас терять нечего, градус протестной активности выдыхается. Поэтому у радикалов есть какое-то желание встряхнуть российское общество. Но сейчас должного эффекта их усилия не приносят. В этом большую роль играют силовики, которые грамотно и успешно работают. Кроме того, эти перманентные митинги и протестные акции уже утомили общество», – добавил Шатилов.

Эксперт отметил, что лидерам незаконных акций нет никакого дела до безопасности своих сторонников, они устраивают беспорядки, намеренно провоцируя опасные инциденты. Только провокации позволят «оппозиционерам» выдать нужную картинку для западной прессы и получить дополнительное финансирование.

Здесь стоит отметить и грамотные и аккуратные действия правоохранительных органов. Как бы ни пытались провокаторы разжигать беспорядки, они пресекаются быстро и без особых усилий. Также при запрете несогласованных акций власти столицы учитывают опыт цветных революций, когда на массовых сборищах случались теракты.

«Поэтому, когда участники протеста проходят через металлоискатели и различные проверки, это нормально. Иначе кто знает, на что могут пойти радикалы, чтобы взбудоражить российское общество. Даже на теракты. Поэтому, согласованные митинги – это правильная мировая практика», — заявил Шатилов.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Власти Москвы пошли навстречу оппозиционерам и разрешили провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта.