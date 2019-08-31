Сбежавший с выборов Бортко пожаловался на отсутствие финансирования со стороны КПРФ

Санкт-Петербург, 31 августа. Кинорежиссер Владимир Бортко, решивший снять свою кандидатуру с выборов главы Санкт-Петербурга, пожаловался на то, что КПРФ не предоставила ему финансирование на губернаторскую кампанию. С таким заявлением он выступил в ходе пресс-конференции.

Накануне на очередных дебатах кандидатов на губернаторский пост в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Бортко заявил о намерении выбыть из гонки. Свое решение он объяснять не стал, но указал, что подаст заявление о снятии кандидатуры 31 августа. В субботу он принес документы в городскую избирательную комиссию.

Во время пресс-конференции, как пишут «Невские новости», кинорежиссер ответил на вопрос о финансировании губернаторской кампании. По его словам, партия КПРФ, от которой он выдвигался на выборы, не оказала ему материальной поддержки.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования.

На выборы были зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Надежда Тихонова от «Справедливой России».

Побег Бортко с выборов, как отмечали эксперты, продемонстрировал внутрипартийный конфликт в рядах КПРФ: режиссер принял решение о снятии своей кандидатуры, не посоветовавшись с однопартийцами и главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

Как отметил политолог Алексей Ломов, Бортко своим поступком от лица всех коммунистов показал неспособность вести кампанию и выигрывать. Режиссер, дававший громкие обещания в ходе предвыборной кампании, попросту оставил избирателей «с носом», еще и обвинил всех в якобы «нечестности» голосования.