Волгоград, 31 августа. Сразу три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда с вечера пятницы, 30 августа.

Первая экстренная посадка произошла 30 августа в 23.10. Лайнер летел из Красноярска в Симферополь, когда одному из его пассажиров на борту стало плохо. Речь идет о 35-летней пассажирке. В Волгограде ее осмотрели медики и отправили на амбулаторное лечение.

Следующая экстренная посадка воздушного судна произошла около двух часов ночи. Самолет совершал перелет из Грозного в московский аэропорт «Внуково». В этот момент датчики показали падение уровня жидкости в гидросистеме. При посадке в Волгограде никто не пострадал.

Однако и на этом беспокойная ночь не закончилась. Около семи утра третий самолет совершил экстренную посадку в Волгограде. Воздушное судно следовало из Баку в Москву. Пилоты приняли решение совершить незапланированную ранее посадку из-за плохого самочувствия 62-летнего мужчины. Из аэропорта его увезли в больницу.

«Самолет авиакомпании «Ютэйр» (рейс 562) Грозный — Внуково приземлился в 2.32 (1.32 по московскому времени) по причине отказа гидросистемы, — рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, — за пассажирами прибыл резервный самолет, в 9.36 (8.36 по московскому времени) он вылетел в пункт назначения».

Самолет, следовавший из Баку, был готов продолжить полет в столицу уже в 7.30 по московскому времени, однако из-за плохой погоды его вылет задержали на час. В аэропорту уточнили, что в столице был сильный туман.