Женатый на «стерве» американец спокойно закурил перед грабителем в баре

Вашингтон, 31 августа. Невозмутимый посетитель бара в американском штате Миссури спокойно закурил перед грабителем, заявившемся в заведение с винтовкой. Вооруженное ограбление попало на видео, которое теперь бурно обсуждают в соцсетях.

Юзеры пришли в восторг от спокойствия мужчины, когда бармен и все остальные отдыхавшие в баре люди упали на пол по требованию преступника, он остался сидеть за стойкой. Грабитель попытался отнять у него смартфон, но мужчина даже и не думал выпускать гаджет из рук. Преступник стал угрожать ему оружием, но мужчина заявил, что его жена — стерва, и ему все равно.

«Давай, стреляй!» — якобы сказал он злоумышленнику.

В итоге преступник просто забрал деньги из кассы и скрылся в неизвестном направлении.

Подробности инцидента поведала в своем Twitter радиожурналист Дана Райт, уточняет РИА Новости. Она вместе с коллегами обратилась к владельцу бара, чтобы расспросить о случившемся.

«Мы также спросили, разрешено ли у них курить. «Нет, — ответил владелец, — но у нас и грабить запрещено», — передала журналистка слова хозяина заведения.

Грабитель попытался отнять у «мужа стервы» смартфон, однако тот не выпустил его из рук. Когда на него направили ствол, он просто закурил. В результате преступник забрал деньги из кассы и скрылся. Поведение мужчины поразило пользователей. Некоторые считают, что он повел себя как настоящий герой. Часть комментаторов сошлись во мнении, что «это самый спокойный человек в мире».

«Таких людей надо беречь», «Я хочу с ним познакомиться», — написали участники обсуждения.

По данным телеканала KSDK, «невозмутимым героем» оказался местный житель Тони Товар. По его словам, сидя за стойкой бара, он совсем не испытывал страха перед преступником, потому что «почувствовал», что грабителю просто нужны деньги, и открывать огонь он не собирается. К слову, грабитель вскоре был задержан полицией.