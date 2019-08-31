Эксперт поделился ожиданиями от дерби между «Спартаком» и «Зенитом»

Москва, 31 августа. Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с Федеральным агентством новостей высказал свое мнение о готовности петербуржцев к матчу восьмого тура чемпионата России со «Спартаком» и поделился ожиданиями от дерби.

«Конечно, эта встреча всегда носит принципиальный характер. Никому не будет легко. Тем более, что обе команды находятся в лидирующей группе. Поэтому сейчас как никогда уместно говорить о том, что матч за шесть очков», — считает специалист.

По его мнению, определить фаворита встречи не представляется возможным.

«Спартак», с одной стороны, будет иметь небольшое преимущество за счет того, что играет дома. С другой, команда проводила матч Лиги Европы посередине недели, а «Зенит» имел больше времени на подготовку. Важный момент — последние результаты команд. Мы видим, что «Спартак» плохо сыграл с «Брагой» и не сумел выйти в основную сетку Лиги Европы. «Зенит», в свою очередь, проиграл в прошлом туре чемпионата «Уфе», а до этого не сумел обыграть «Ахмат». Обе команды настроены исправиться в глазах болельщиков и очная встреча — отличная возможность реабилитироваться», — сказал эксперт.

Он также обратил внимание на то, что решающее значение имеет готовность лидеров команд.

«Спартак», прежде всего, играет за счет сильных качеств своих лидеров: Джикии, Жиго, Бакаева, Тила, Шюррле. С командной игрой у красно-белых пока что видны проблемы, поэтому очень многое зависит от того, как тренерский штаб сумеет выстроить игру. У «Зенита» ситуация несколько иная. По матчу с «Уфой» следует говорить, скорее, о том, что ниже своих возможностей сыграли футболисты. Поэтому ждем, что Дзюба, Азмун, Ракицкий сумеют показать свой класс. Еще один важный вопрос связан с участием Дриусси, который был травмирован», — подчеркнул Стрепетов.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится в воскресенье, 1 сентября, на московской «Арене Открытие». Время начала — 19.00 по московскому времени.