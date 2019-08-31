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Сирия новости 31 августа 12.30: вступление в силу временного перемирия в Идлибе, три фермера подорвались на мине в Хаме

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Сирия новости 31 августа 12.30: вступление в силу временного перемирия в Идлибе, три фермера подорвались на мине в Хаме

Сирия, 31 августа. Вступление в силу временного перемирия в Идлибе. Три фермера подорвались на противопехотной мине боевиков в Хаме. В Дейр-эз-Зоре задержана «спящая ячейка» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили повторный боевой вылет в окрестности города Маарет-ан-Нуман и снова атаковали опорные пункты радикалов на юге Идлиба.

ВВС Сирии: нанесли удары по укрытиям радикалов на юге Идлиба и провели резведывательный вылет на севере Алеппо. 

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: Обстреляли укрытия радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо, на севере Хамы столкнулись ночью с боевиками «Ансар аль-Таухид».

«Исламское государство1»: лишилось в Дейр-эз-Зоре «спящей ячейки», которая финансировала террористов, действующих подпольно. 

Курды: провели совместно с войсками международной коалиции несколько рейдов на востоке Дейр-эз-Зора, обстреляли протурецких боевиков на севере Алеппо.

ВС Турции: вынуждены были перекрыть транспортное сообщение между Азазом и Африном из-за столкновений с курдскими радикалами в Алеппо. 

Сирия новости 31 августа 12.30: вступление в силу временного перемирия в Идлибе, три фермера подорвались на мине в Хаме

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Автомагистраль между городами Азаз и Африн и контрольно-пропускной пункт Аль-Шат были закрыты турецкими военнослужащими из-за серьезных столкновений между курдскими радикалами «Освободительных сил Африна» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА) и ее фракций, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. На протяжении вчерашнего дня обе стороны обменивались ударами, с применением тяжелой артиллерии, в ходе чего потери понесли и курды и боевики ССА. Сообщалось об ожесточенной перестрелке в районе города Шейх-Исса. Корреспонденты информагентства ANHA передают, что разведывательные самолеты турецкой армии кружат над поселками Шерава и Шар к северу от города Африн. Напомним, что вышеназванные населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны турецкой армии и лояльных боевиков ССА.

Артиллерийские подразделения сирийской армии утром обстреляли в районе поселка Хрейтан позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» и их союзников, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Количество ликвидированных в ходе атаки боевиков пока уточняется. На рассвете над поселком Ом-аль-Кубра близ Хрейтана совершил разведывательный вылет самолет ВВС Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) прочесывают восточные территории провинции в поисках террористов ИГИЛ, скрывающихся в пустынях. В поселке Аль-Шаваид силы международной коалиции совместно с курдскими бойцами обезвредили полевого командира «Исламского государства» Абу Аль-Айна. В городе Аль-Бусейра была задержана «спящая ячейка» ИГИЛ, которая занималась финансирование других террористов группировки, ушедших в подполье, о чем сообщил портал Rohani TV. По данным источника, боевики распределяли собранные денежные средства между другими ячейками, действующими к востоку от Евфрата. 

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

На юге Идлиба ночью самолеты ВВС Сирии совершили вылет в предместья поселков Ат-Таха и Аль-Намира, где нанесли удар по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам». Сведений о потерях радикалов пока не поступало. ВКС РФ совершили повторный боевой вылет в окрестности города Маарет-ан-Нуман и снова атаковали опорные пункты радикалов.

С 06.00 сегодняшнего дня на территории провинции вступил в силу режим прекращения огня, как передает портал Al Masdar. Российский центр примирения призвал лидеров вооруженных группировок отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в районах, находящихся под их контролем, но никто из них не пошел на встречу. Ранее силы 25-ой дивизии САА (бывшие «Силы Тигра») объявили об освобождении ключевого города Ат-Тамана после короткой битвы с джихадистами в южной части провинции. После Ат-Таманы сирийская армия сумела взять под свой контроль еще несколько других поселков, выбив оттуда боевиков, включая два холма, откуда ранее джихадисты могли вести обстрел позиций правительственных сил.

Провинция Хама

Провинция Хама

В результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками на сельскохозяйственных землях в районе поселка Таль-Базам на севере провинции, скончалось три мирных жителя и еще двое получили ранения, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Мины, оставленные боевиками, по-прежнему продолжают калечить и убивать жителей освобожденных поселков. Сирийская обсерватория по правам человека зафиксировала с 17 февраля 133 случая подрыва на минах и СВУ в провинциях Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор, Алеппо и на юге Сирии.

Как сообщают оппозиционные источники в сети, боевикам «Ансар аль-Таухид» удалось отразить попытку сирийской армии продвинуться на фронт к городу Хирбат ан-Накуш, как передает агентство Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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