Сирия, 31 августа. Вступление в силу временного перемирия в Идлибе. Три фермера подорвались на противопехотной мине боевиков в Хаме. В Дейр-эз-Зоре задержана «спящая ячейка» ИГИЛ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили повторный боевой вылет в окрестности города Маарет-ан-Нуман и снова атаковали опорные пункты радикалов на юге Идлиба.

ВВС Сирии: нанесли удары по укрытиям радикалов на юге Идлиба и провели резведывательный вылет на севере Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: Обстреляли укрытия радикалов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Алеппо, на севере Хамы столкнулись ночью с боевиками «Ансар аль-Таухид».

«Исламское государство1»: лишилось в Дейр-эз-Зоре «спящей ячейки», которая финансировала террористов, действующих подпольно.

Курды: провели совместно с войсками международной коалиции несколько рейдов на востоке Дейр-эз-Зора, обстреляли протурецких боевиков на севере Алеппо.

ВС Турции: вынуждены были перекрыть транспортное сообщение между Азазом и Африном из-за столкновений с курдскими радикалами в Алеппо.

Провинция Алеппо

Автомагистраль между городами Азаз и Африн и контрольно-пропускной пункт Аль-Шат были закрыты турецкими военнослужащими из-за серьезных столкновений между курдскими радикалами «Освободительных сил Африна» и протурецкими боевиками «Свободной сирийской армии» (ССА) и ее фракций, о чем сообщает Twitter-канал Rojava Network. На протяжении вчерашнего дня обе стороны обменивались ударами, с применением тяжелой артиллерии, в ходе чего потери понесли и курды и боевики ССА. Сообщалось об ожесточенной перестрелке в районе города Шейх-Исса. Корреспонденты информагентства ANHA передают, что разведывательные самолеты турецкой армии кружат над поселками Шерава и Шар к северу от города Африн. Напомним, что вышеназванные населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам со стороны турецкой армии и лояльных боевиков ССА.

Артиллерийские подразделения сирийской армии утром обстреляли в районе поселка Хрейтан позиции боевиков «Тахрир аш-Шам» и их союзников, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Количество ликвидированных в ходе атаки боевиков пока уточняется. На рассвете над поселком Ом-аль-Кубра близ Хрейтана совершил разведывательный вылет самолет ВВС Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) прочесывают восточные территории провинции в поисках террористов ИГИЛ, скрывающихся в пустынях. В поселке Аль-Шаваид силы международной коалиции совместно с курдскими бойцами обезвредили полевого командира «Исламского государства» Абу Аль-Айна. В городе Аль-Бусейра была задержана «спящая ячейка» ИГИЛ, которая занималась финансирование других террористов группировки, ушедших в подполье, о чем сообщил портал Rohani TV. По данным источника, боевики распределяли собранные денежные средства между другими ячейками, действующими к востоку от Евфрата.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба ночью самолеты ВВС Сирии совершили вылет в предместья поселков Ат-Таха и Аль-Намира, где нанесли удар по укрытиям джихадистов «Тахрир аш-Шам». Сведений о потерях радикалов пока не поступало. ВКС РФ совершили повторный боевой вылет в окрестности города Маарет-ан-Нуман и снова атаковали опорные пункты радикалов.

С 06.00 сегодняшнего дня на территории провинции вступил в силу режим прекращения огня, как передает портал Al Masdar. Российский центр примирения призвал лидеров вооруженных группировок отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в районах, находящихся под их контролем, но никто из них не пошел на встречу. Ранее силы 25-ой дивизии САА (бывшие «Силы Тигра») объявили об освобождении ключевого города Ат-Тамана после короткой битвы с джихадистами в южной части провинции. После Ат-Таманы сирийская армия сумела взять под свой контроль еще несколько других поселков, выбив оттуда боевиков, включая два холма, откуда ранее джихадисты могли вести обстрел позиций правительственных сил.

Провинция Хама

В результате взрыва противопехотной мины, оставленной боевиками на сельскохозяйственных землях в районе поселка Таль-Базам на севере провинции, скончалось три мирных жителя и еще двое получили ранения, как передал источник в сети Twitter Rana Alasad. Мины, оставленные боевиками, по-прежнему продолжают калечить и убивать жителей освобожденных поселков. Сирийская обсерватория по правам человека зафиксировала с 17 февраля 133 случая подрыва на минах и СВУ в провинциях Хомс, Хама, Дейр-эз-Зор, Алеппо и на юге Сирии.

Как сообщают оппозиционные источники в сети, боевикам «Ансар аль-Таухид» удалось отразить попытку сирийской армии продвинуться на фронт к городу Хирбат ан-Накуш, как передает агентство Masar Press Net.

1 Организация запрещена на территории РФ.