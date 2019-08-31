Сирийский Алеппо возвращает себе красоту и богатство после войны — видео ФАН

Алеппо, 31 августа. Самый крупный сирийский мегаполис, Алеппо, постепенно приходит в себя после долгой разрушительной войны. Местные власти объявили, что в Алеппо вернулись к работе около половины предприятий — магазинов, мастерских, фабрик, — которые работали в нем до войны.

В Сирии Алеппо известен как город бизнесменов. Живущие здесь люди с предпринимательской жилкой занимаются самым различным бизнесом. Гражданская война, вспыхнувшая в 2011 году, отбросила экономическое развитие северного сирийского мегаполиса на несколько лет назад — однако теперь Алеппо восстанавливается.

Во время войны старейший базар в историческом центре города превратился в крепость террористов «Джебхат ан-Нусры1» (группировка запрещена в РФ). Из этой крепости во все стороны протянулись созданные террористами подземные туннели, в которых они укрывались от ударов Сирийской арабской армии и планировали ответные операции. За время кровопролитных боев рынок практически полностью потерял свой облик — некоторые участки были уничтожены полностью, в других разрушены крыши и части стен. Теперь торговцы, когда-то выставлявшие здесь свои прилавки, возвращаются и своими руками восстанавливают рынок на привычных местах.

Джихадисты «Ан-Нусры» раз за разом атаковали цитадель Алеппо, чьи стены помнят и атаки воинов Тамерлана (который, по легенде, смог взять крепость, заполнив ее рвы трупами своих бойцов), и армию Османской империи. Цитадель Алеппо стоит, хотя удары ей наносили и османы, и крестоносцы, и природные катаклизмы. Осажденные за глубоким рвом и крепкими стенами цитадели солдаты САА не сдали крепость, несмотря на яростные минометные и танковые обстрелы.

Почти половина города была уничтожена за четыре года боевых действий. Жители многих районов были вынуждены бежать, их дома оказались полностью уничтожены во время боев.

Сейчас северный мегаполис, известный своими ресторанами и отелями, переживает новый расцвет, хотя восстановление инфраструктуры займет долгое время. Во время боевых действий отели пострадали не меньше, чем жилые дома. Террористы-смертники атаковали здания, в которых находились военные и мирные жители. Некоторые предприятия оказались на условной линии фронта, обстрелы приходились по ним так часто, что сейчас в них невозможно даже зайти.

Однако местные предприниматели не опускают рук, несмотря на все невзгоды. Известный отель Sheraton, где селятся дипломаты и артисты, сейчас выглядит как новый — хотя ему доставалось от джихадистов так же, как и всем остальным.

Правда, пока что жильцов в отеле очень мало — несмотря на богатый колорит, туристы не спешат ехать в Сирию и Алеппо, опасаясь, что и их может зацепить война. Однако бизнесмены Алеппо понимают — нужно только немного подождать, и в город вернется довоенная жизнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.