Милана Кержакова ответила на вопрос о новом браке

Москва, 31 августа. Милана Кержакова рассказала о мужчине, который ее всегда поддерживает, и ответила на вопрос о новом браке.

Почти два года вся страна наблюдает за судьбой Миланы Кержаковой, которой почти в одно время пришлось пережить смерть отца — сенатора Вадима Тюльпанова, развод с супругом — футболистом Александром Кержаковым, и борьбу за сына Артемия, с которым уже бывший супруг не давал видеться.

По словам Кержаковой, все это время рядом с ней был мужчина, который поддерживал ее в трудную минуту.

«Это был мой брат, хотя ему на тот момент было 12 лет, сейчас 14. Он меня поддерживал тогда, мы с ним друзья, — рассказала девушка в программе «Ой, мамочки». — У меня есть в семье мужчина, к которому я всегда могу обратиться, когда я чувствую себя одинокой. Прийти и сказать: «Владик, обними меня». Он меня обнимет, и уже лучше».

У Кержаковой поинтересовались, планирует ли она выходить замуж в ближайший год. Ее собеседница отметила, что дочь сенатора Тюльпанова в народе всегда называли «малышка на миллион». После смерти отца Кержакова отстается завидной невестой — успешная, обеспеченная, красивая женщина.

«Думаю, что вряд ли, хотя всякое может быть. Мы предполагаем, а бог располагает, — приводит ее слова «МИР24». — Я и в первом своем браке не думала, что так все сложится, и сейчас мне сложно что-либо прогнозировать. Но на самом деле для меня сейчас комфортно находиться одной».

Певица Любовь Успенская в свою очередь отметила, что первый брак девушки оказался неудачным, потому что, как подозревает артистка, Кержаков женился именно на «дочери Тюльпанова», а не на любимой. Успенская подчеркнула, что Кержакова была примерной женой и матерью, поэтому борьбу за сына выиграла заслуженно.