«Сливший» выборы Бортко назвал себя политическим трупом

Санкт-Петербург, 31 августа. Кинорежиссер и кандидат от КПРФ Владимир Бортко, комментируя решение снять свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга, назвал себя «политическим трупом».

«Я — политический труп», — заявил Бортко в ходе пресс-конференции.

Ранее в субботу Бортко официально заявил о снятии своей кандидатуры с выборов главы города. Причин для такого решения у режиссера было несколько. Прежде всего, предвыборная кампания Бортко носила весьма формальный характер – кандидат делал громкие заявления, однако не подкреплял их действиями.

Популистские обещания Бортко вызвали недоверие петербуржцев, что сказалось на его низком рейтинге. Депутат Андрей Анохин считает, что Бортко решил не позориться и сбежать еще до проведения голосования.

Кроме того, причиной снятия мог стать конфликт внутри КПРФ. Режиссер рассчитывал на победу на выборах, в то время как партии хватило бы и второго места с ожидаемыми 17% голосов. Бортко не согласился довольствоваться вторым местом. Более того, показав плохой результат на выборах, режиссер мог бы «утащить» КПРФ вниз.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».