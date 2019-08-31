Пресс-конференция Бортко показала, что он существует в параллельной реальности

Вчера кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ кинорежиссер Владимир Бортко заявил, что покидает предвыборную гонку. Сегодня, на пресс-конференции, посвященной самоотводу, коммунист вел себя неадекватно.

«Я умер как политик, это главное», — так Бортко прокомментировал отказ от участия в губернаторских выборах Санкт-Петербурга.

К патетическим высказываниям кинорежиссер всегда был неравнодушен: именно из них, а не из конструктивной программы развития города состояла его избирательная кампания.

Часто громкие высказывания кандидата-коммуниста вызывают сомнения в его адекватности. Например, на пресс-конференции он заявил о том, что его реальный рейтинг — 60%. Еще вчера он говорил, что его готовы поддержать 17% петербуржцев. Однако по данным опроса «Образ идеального губернатора», подготовленном в июле в рамках проекта «Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019», Бортко готовы поддержать только 8% избирателей.

Участие в опросе приняли 1500 человек, которым был задан вопрос, за кого из предложенных кандидатов они проголосовали бы на предстоящих губернаторских выборах. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 40 % сторонников, то у Бортко этот показатель составил лишь 8 %. Другие кандидаты на пост губернатора – Михаил Амосов и Надежда Тихонова – получили 4 % и 3 % голосов респондентов соответственно. Опрос проводился комбинированным методом — по телефону и на улице. Как утверждает проект «Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019», его деятельность финансируется за счет краудфандинга, на опрос полутора тысяч человек выделяется порядка 700 тысяч рублей.

По словам политолога Юлии Стрелковой, к изменениям в поведении Владимира Бортко не стоит относиться серьезно: творческие люди склонны драматизировать события и любят «уходить красиво».

«Очевидно, Бортко решил сняться с выборов внезапно, под влиянием момента. Такое поведение для деятелей искусства очень характерно. Возможно, поссорился с кем-то из партийных лидеров, возможно — не выдержал стресса, к которому неизбежно приводит участие в политике. Не стоит забывать, что Владимир Владимирович уже не молод. В таком возрасте за нервную работу можно поплатиться серьезными проблемами со здоровьем», — считает эксперт.

Однако существует и более прагматичное объяснение действиям режиссера. Ходят слухи, что участие в выборах для Владимира Бортко — способ подготовиться к съемкам политического фильма. Для того, чтобы получилась достоверная кинолента, Бортко хотел лично пройти все этапы предвыборной гонки. К сожалению, от такого необычного подхода к кинопроизводству страдают простые петербуржцы, которые остались без кандидата-коммуниста, а также партия КПРФ, которой самоотвод режиссера грозит серьезными репутационными потерями.