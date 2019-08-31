Путин поздравил «Новатэк» с 25-летним юбилеем

Москва, 31 августа. Президент России Владимир Путин поздравил газовую компанию «Новатэк» и ее сотрудников с 25-летним юбилеем работы. Телеграмма главы государства была опубликована пресс-службой Кремля.

Путин обратил внимание, что «Новатэк» является динамично развивающейся компанией, которая расширяет географию деятельности. Организация продолжает осваивать новые месторождения, внедряет инновационные технологии, а также воплощает в жизнь крупные международные проекты, уделяя особое внимание охране окружающей среды и бережному использованию природных ресурсов.

«За этой знаменательной датой — большой, созидательный труд вашего коллектива – геологов, инженеров, буровиков, представителей многих других специальностей, — заметил российский лидер, — каждый из которых понимает значимость стоящих перед ним задач, работает, как говорится, «на совесть».

Президент также отметил, что «Новатэк» инвестирует серьезные средства в совершенствование социальной инфраструктуры российских регионов, а также помогает реализовать образовательные, просветительские и спортивные программы.

Глава государства пожелал коллективу компании успехов и всего наилучшего.