ФАН выяснил, где живут свезенные на незаконный митинг 31 августа «гастролеры»

Так называемая несистемная оппозиция за обещание денежного вознаграждения свозит людей из регионов на несогласованный митинг в Москве 31 августа. Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне незаконной акции поселилась в одном из домов в Мытищах. Об этом сообщил внедрившийся в «оппозиционные» ряды активистов скандального блогера Алексея Навального корреспондент Федерального агентства новостей.

Как удалось выяснить ФАН, на акцию в Москву 31 августа свозят людей из других регионов. В том числе и по экономическим соображениям – жителей глубинки легче замотивировать небольшим материальным вознаграждением, чем москвичей, которые даже за деньги отказываются участвовать в организованных активистами Навального и его командой провокациях, давно убедившись в их грязных методах и не желая поддерживать нарушения закона.

Напомним, что акция 31 августа не согласована властями, поскольку в городе в эти дни будет проходить подготовка ко Дню знаний. В столичной администрации предложили провести митинг на проспекте Сахарова на 25 августа, однако согласованное шествие не позволило бы юристу так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» и протеже Навального Любови Соболь устроить беспорядки и спровоцировать задержания.

Премия за провокацию

Внедренный корреспондент ФАН, оказавшийся в частном доме в Мытищах, куда привезли проплаченных активистов накануне незаконного митинга 31 августа, произвел скрытую видеосъемку и выяснил, как подготовили «гастролеров» к организации беспорядков.

Согласно полученным данным, группу активистов из нескольких десятков человек, работа каждого из которых стоит около 7000 рублей, обеспечили бригадирами, нелегальными SIM-картами для конспирированной связи и транспортом для доставки до центра Москвы. Всех участников незаконного митинга 31 августа тщательно проинструктировали, призывая в ходе акции привлекать к себе как можно больше внимания силовиков, в том числе нарушая общественный порядок и закон и провоцируя их на применение силы. Группу провокаторов предупредили, что они должны быть готовы к стычкам, чтобы «отбивать» своих у ОМОНа. На случаи задержаний есть подготовленные адвокаты, которые будут готовы оказать всестороннюю юридическую помощь.

По словам одного из бригадиров, которого на скрытой съемке называют «Штырем», активистов привезут в центр столицы из дома к двум часам дня на Пушкинскую площадь на автомобилях. Именно эта локация станет отправной точкой для провокаций и столкновений с сотрудниками правоохранительных органов.

К организации завоза провокаторов причастен «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Это стало очевидным, когда бригадир предупредил собравшихся в доме активистов о дополнительном инструктаже от некой «Ольги». Это хорошо слышно на записи. Учитывая обстоятельства, можно предположить, что подразумевалась работница ФБК Ольга Ключникова, причастная к организации «подпольной фабрики подписей» в Москве, которую в конце июня обнаружила полиция на Шелепихинской набережной. Именно там рисовались автографы избирателей за Любовь Соболь.

«Организаторский рецидив»

Такой способ заманить людей на несогласованные акции уже использовался на предыдущих митингах в Москве. Вместо заявленных организаторами и согласованных мэрией площадок купленных участников свозили в центр города, где они устраивали беспорядки и мешали москвичам, в том числе ограничивая их передвижение, так как для обеспечения безопасности жителей столицы силовики вынуждены были перекрывать улицы и ограничивать движение транспорта. Сами участники провокаций набрасывались на полицию и ОМОН и швырялись в них мусором.

«Оппозиция» окончательно дискредитировала себя в ходе избирательной кампании летом этого года. Чтобы продвинуть «своих» людей в Мосгордуму, Навальный и Ко не гнушались даже самыми грязными методами – подделывали подписные листы для выдвижения своих кандидатов на выборы в Мосгордуму, в том числе используя подписи мертвых людей. А когда обмануть избиркомы все же не удалось, провокаторы попытались давить на них, требуя допустить всех нарушителей до участия в выборах, и стали призывать людей выходить на незаконные акции якобы в поддержку честных выборов. На самом же деле, как сходятся во мнении эксперты, раскачивание ситуации необходимо для получения финансирования от западных спонсоров «оппозиции».

Поэтому даже у самых далеких от политики людей не осталось сомнений в нечистоплотности Навального и его соратников.

Тролли Навального из Марьино

Еще одним способом для дискредитации власти стала «фабрика троллей» блогера Навального, которую обнаружили в московском районе Марьино. Столичные правоохранители прикрыли работу «фабрики», сотрудники которой занимались распространением в Интернете комментариев с призывами поддержать незаконные акции и устраивать беспорядки на улицах.

Бывший юрист ФБК Виталий Серуканов рассказал, что Навальный активно использует Twitter для «промывки» мозгов» молодежи. Соцсеть буквально стала главной политической площадкой блогера, однако ответственность за «грязную работу» по привлечению молодых людей к провокациям он перекладывает на своих сторонников.

По словам Серуканова, тролли применяются и для травли неугодных команде блогера. Любой, кто выступает против «честной и беспристрастной «оппозиции», подвергается массовой атаке ботов.

«Прикрываясь этим, он всегда пытается отбивать атаки на себя, а «фабрику троллей» либо выводит в тень, либо смешивает с живыми людьми», — рассказал Серуканов.

Массовку на митинги свозят автобусами

Сами гастролеры, которые приезжают на митинги в Москву рассказывают, что организаторы беспорядков свозят «массовку» на незаконные акции целыми автобусами. В то же время «оппозиционеры» любят обвинять власти в том, что они принудительно привозят на автобусах бюджетников на массовые мероприятия, хотя ни одного подтверждения этому так и не было представлено.

Схема стала уже традиционной для ОПГ Навального и реализуется ей на каждой акции. Причем люди, которых привозят из регионов, зачастую не могут даже ответить на вопрос, чему посвящена акция и зачем они в ней участвуют.

Это прямо свидетельствует, что так называемая оппозиция полностью лишилась поддержки граждан, которые не разделяют используемый ей грязные методы и меркантильные интересы. Поэтому Навальный и его сторонники заманивают людей из глубинки, которые далеки от понимания политической ситуации в столице, любыми, даже самыми непорядочными способами.