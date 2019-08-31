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В Киеве подтвердили скорую встречу советников лидеров «нормандской четверки»

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В Киеве подтвердили скорую встречу советников лидеров «нормандской четверки»

Киев, 31 августа. Пресс-служба офиса украинского президента Владимира Зеленского подтвердила скорую встречу советников лидеров России, Украины, Франции и Германии по организации переговоров «нормандской четверки».

В офисе у Зеленского уточнили, что дипломатические советники лидеров четырех стран соберутся в столице Германии 2 сентября, сообщает украинское издание УНИАН.

Напомним, 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не выдвигает условий для проведения саммита «нормандской четверки», однако перед ним должна пройти встреча помощников руководителей этих стран. Советники должны подготовить фундамент для переговоров «четверки», чтобы переговоры были результативными для всех.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, для подготовки новой встречи в «нормандском формате» лидерам России, Украины, Германии и Франции нужно начать устойчивое разведение сил и средств Донбассе. Еще одним условием, как подчеркнул российский министр, является обеспечение формулы Штайнмайера.

 

 

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