Убийцу Кеннеди ранили ножом в тюрьме

Вашингтон, 31 августа. Убийца кандидата в президенты США Роберта Кеннеди Серхан Серхан получил ножевое ранение в тюрьме Ричарда Дж. Донована, расположенной недалеко от Сан-Диего (штат Калифорния), где он отбывает пожизненное заключение.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел накануне около 14.30 по местному времени. Серхана обнаружили с колотыми ранами, его госпитализировали с ножевыми ранениями в больницу.

«Офицеры быстро отреагировали и обнаружили заключенного с колотыми ранами. Его доставили в госпиталь за пределами тюрьмы», — сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник в региональном департаменте исправительных учреждений.

По данным TMZ, на Серхана напал другой заключенный. Подозреваемого поместили в изолятор. Сейчас ведется расследование по факту нападения.

Серхан застрелил кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди 5 июня 1968 года сразу после произнесения речи по поводу победы Кеннеди на предварительных выборах в штате Калифорния в буфетной отеля «Амбассадор». В 1969 году был приговорен к смертной казни, впоследствии приговор был смягчен до пожизненного заключения, сообщают «Известия». В 1963 году был убит старший брат Роберта Кеннеди, президент США Джон Кеннеди. Трагедия произошла в городе Даллас во время проезда кортежа президента.