На Украине испугались повторения приднестровского сценария

Киев, 31 августа. Киев встревожен визитом министра обороны России Сергея Шойгу в Приднестровье в День независимости Украины. Украинский политический эксперт призвал обратить внимание на активность России на приднестровском направлении и насторожиться.

Свое мнение о потенциальной опасности политический эксперт Игорь Филипенко выразил в украинском издании «Зеркало недели». Оказалось, что в визите Сергея Шойгу 24 августа в Приднестровскую Молдавскую Республику, которая находится в нескольких десятках километров от украинско-молдавской границы, эксперт увидел определенный символизм.

«В тот день, когда Украина отмечала День Независимости, Сергей Шойгу находился в каких-нибудь нескольких десятках километров от украинско-молдавской границы: вначале в Бендерах, а затем в Кишиневе», — пишет Филипенко.

Филипенко считает, что визит министра обороны РФ в молдавскую столицу под предлогом празднования 75-летия освобождения Молдавии от фашистских захватчиков — это формальность, а истинная причина не раскрывается.

По мнению эксперта, столь близкое пребывание российского министра обороны в такой важный для Украины день может свидетельствовать о разрушительных для страны планах России.

«Внешне все выглядит весьма странно», — отмечает эксперт.

Филипенко уверен, что инициатива РФ об утилизации оружия в Приднестровье и заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об особом статусе ПМР говорят о планах РФ по возвращении Молдавской Республики в сферу российского влияния, что впоследствии грозит Украине тем же сценарием.

«Если сложить элементы пазла, — позицию Лаврова по «особому статусу» Приднестровья, инициативу Шойгу по утилизации боеприпасов, заявление Додона о благоприятных условиях, то складывается любопытная картина. Ее суть: Россия стремится воспользоваться сложившейся выгодной политической конъюнктурой, обеспечить решение приднестровского конфликта на российских условиях и окончательное возвращение Молдовы в сферу российского влияния. А заодно — обкатать модель для Украины», — опасается политолог.

Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу действительно посетила ПМР в День независимости Украины, 24 августа. В Приднестровье российские делегаты прибыли с миротворческим визитом. Сергей Шойгу проверил условия несения службы российскими миротворцами и заслушал доклады старшего воинского начальника миротворческого контингента Совместных сил РФ Олега Леухина и начальника Оперативной группы российских войск в Приднестровье Дмитрия Зеленкова.

Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена ставить под вопрос миротворчество в Приднестровье.

Напомним, Приднестровье провозгласило независимость 2 сентября 1990 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, которые объявил курс на присоединение к Румынии. Вооруженный конфликт 1992 года был урегулирован благодаря российским миротворцам, однако с тех пор договоренность о признании независимости Приднестровья со стороны Молдавии так и не была достигнута.