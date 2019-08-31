Работающие на деньги Запада оппозиционеры цинично наплевали на москвичей, считает сенатор

Организаторы незаконных акций, которые состоятся 31 августа в Москве, намерены учинить новые беспорядки в столице. Об этом свидетельствует тот факт, что они проигнорировали согласованное мероприятие 25 числа. Отметим, что мэрия Москвы согласовала акцию, которая была запланирована на 25 августа, поскольку заявка была подана в срок и в соответствии со всеми требованиями закона, но оппозиция ее проигнорировала. Это лишний раз подтверждает, что скандалистам нужны прежде всего беспорядки.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что так называемые оппозиционеры приглашают на свои «мероприятия» только «рукопожатных» журналистов, настроенных строго антироссийски. По его словам, все это легко объяснимо.

«Организаторы, которые принимают наиболее активное участие в протестных акциях, — это люди, работающие за деньги западных структур. Это граждане, которые зарабатывают значительные средства, часть из которых, думаю, подворовывают для обеспечения своей безбедной жизни. Данные люди не имеют особых идеологических пристрастий, потому что понимают, что занимаются неправильными вещами, что их действия не пойдут на пользу России и всему международному сообществу», — рассуждает сенатор от Республики Крым.

Российский политик подчеркнул, что 31 августа в Москве пройдет ряд мероприятий. В том числе, на проспекте Сахарова состоится музыкальный фестиваль PROлето. Несмотря на это, «оппозиционеры» не намерены отказываться от своих планов. Это свидетельствует о том, что им наплевать на жителей и гостей Москвы. Они лишь хотят создать «красивую картинку» для западных журналистов и тех изданий, которые пропагандируют русоненавистничество.

«Конечно, им наплевать. Им же нужно отработать деньги, выполнить зарубежное задание. Им безразличен отдых, хорошее настроение москвичей. При этом они понимают, что никаких результатов достичь не удастся, но они отрабатывают те средства, которые выделяются им за пределами России. Это — люди-циники. Мы же слышали их многочисленные высказывания. Помните, как говорил Немцов о протестующих, называл их «хомячками»? Вот так они и относятся к протестующим, как к расходному материалу», — подытожил Сергей Цеков.

Стоит отметить, что «оппозиция» не гнушается пользоваться грязными технологиями, чтобы очернить своих политических соперников. Кроме того, «фабрика троллей» одиозного блогера Алексея Навального использовалась для того, чтобы разжигать среди россиян ненависть к собственной стране, чтобы спровоцировать массовые беспорядки.

Незаконные акции проходят в Москве и других городах России еще с июля. При этом организаторы не имеют никакой внятной повестки, но, несмотря на это, стараются вывести на улицы как можно больше людей. Несанкционированные мероприятия не раз сопровождались задержаниями, при этом правоохранительные органы действовали строго в рамках закона. По итогам так называемых митингов было возбуждено несколько уголовных дел, но это нисколько не смущает «оппозиционеров» — они продолжают призывать людей к участию в противозаконных акциях.

Формальным поводом для незаконных акций стал недопуск ряда кандидатов в Мосгордуму, попавшихся на нарушениях при подаче документов в Мосгоризбирком. Среди них были так называемые кандидаты от Навального, которые впоследствии проявили себя как сторонники столкновений с полицией, призывая горожан выходить на незаконные шествия.

Одним из таких персонажей стала так называемый юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая претендовала на мандат в МГД, грубо нарушила избирательное законодательство, подделав подписи. «В поддержку» скандалистки «высказались» в том числе и мертвецы — в подписных листах обнаружились подписи давно умерших людей. Это лишь подтверждает тот факт, что москвичи не видят в ней достойного кандидата, а сама кандидат вынуждена идти на уловки.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии «Яблоко» Сергей Митрохин, музыкант Сергей Троицкий, также известный как Паук, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь. Отметим, что Митрохин впоследствии был восстановлен по решению суда и получил возможность участвовать в выборах. Его конкурентами стали Роман Климентьев, Дмитрий Кошлаков-Крестовский и Евгений Боровик.