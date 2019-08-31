Стало известно, когда поступит в продажу новый «русский Land Cruiser»

Москва, 31 августа. Ульяновский автозавод продолжает работу над новым внедорожником «Патриот». В народе автомобиль уже окрестили «русским Land Cruiser».

Продажи новинки запланированы на 2022 год. Как сообщают автоэксперты, внедорожник порадует владельца новым двигателем, другой коробкой передач с правом выбора между механикой и автоматом, а также оцинкованным кузовом. На заводе подтвердили, что кузов нового УАЗ «Патриот» станет более устойчивым к коррозии.

В начале июля завод представил обновленный «Патриот». Под капотом автомобиля работает двигатель ZMZ Pro с мощностью 150 лошадиных сил. Трансмиссия для внедорожника собирается не в Китае, а во Франции. Как отметили в УАЗ, если продажи окажутся успешными, будет налажено в указанных странах серийное производство необходимых комплектующих. Единственным минусом автомобиля стала безальтернативная автоматическая коробка передач на шесть скоростей. УАЗ «Патриот» также обзавелся новым термостатом и водяным насосом, инженеры поработали над охлаждением мотора.

До конца года производитель хочет поставить в Россию около трех тысяч экземпляров обновленного кроссовера. Эксперты обратили внимание, что езда на автомобиле стала заметно более плавной и почти полностью исчезла вибрация, однако времени на разгон уходит теперь больше, чем у механической комплектации.

Ранее автомобильные эксперты исследовали рынок и составили рейтинг марок автомобилей с наибольшим числом владельцев-мужчин.