Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

Дамаск, 31 августа. Российская сторона совместной российско-турецкой комиссии по перемирию зафиксировала 35 нарушений режима прекращения военных действий в Сирии за прошедшие сутки, турецкая сторона – 24 случая нарушения перемирия, об этом говорится в информационном бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 12, Латакия – 18, Идлиб – четыре, Хама – один», — говорится в бюллетене.

Турецкая сторона за прошедшие сутки зафиксировала 24 нарушения: Идлиб – десять, Хама – семь, Латакия – два, Алеппо – пять.

Также в Центре примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии отметили, что за прошедшие сутки была проведена одна гуманитарная акция в провинции Алеппо. Местные жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,58 тонны.

В российском ведомстве подчеркнули, что сирийские правительственные войска 31 августа в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибской зоне деэскалации. Российская сторона призвала командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и присоединиться к режиму прекращения огня.

Вооруженный конфликт в Сирии разгорелся в 2011 году. После объявления в 2017 году о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) власти Сирии активно занимаются восстановлением инфраструктуры и вопросом возвращения беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.