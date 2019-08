Матч школьных футбольных команд в США завершился стрельбой, есть жертвы

Монтгомери (штат Алабама, США), 31 августа. Два человека погибли и по меньшей мере десять пострадали в результате стрельбы на стадионе Лэдд-Пибл в американском городе Мобил. Все получившие ранения — подростки в возрасте от 15 до 18 лет.

По данным таблоида The Sun, все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Состояние пятерых из них врачи оценивают как критическое. Стрельба началась после матча двух школьных футбольных команд. Прибывшая на место происшествия полиция устанавливает все причины и обстоятельства конфликта. Двое человек задержаны для опроса. Имена стрелков пока неизвестны.

Mobile, Alabama Police: At least 10 shot at Ladd Peebles Stadium after HS football game; 2 In custody



