Пугачева решила «гульнуть» с Галкиным в прозрачной юбке

Москва, 31 августа. Советская и российская певица, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева в очередной раз поразила поклонников своим нарядом. В этот раз 70-летняя певица продемонстрировала поклонникам стройные ноги в прозрачной юбке.

Фотографию Аллы Борисовны в прозрачной юбке публиковал ее супруг Максим Галкин. Шоумен отметил, что пара отправилась «гульнуть» на дне рождения друга.

«Идем поздравлять друга с днем рождения. Пойдем — гульнем», — написал Галкин.

При этом подписчики обратили внимание на цветущий вид и стройные ноги примадонны. Фанаты отметили, что с молодым супругом певица выглядит куда лучше: она избавилась от балахонов и будто бы расцвела.

«Мне кажется с Максимом Алла Борисовна просто расцвела, скинула свои балахоны, ну прям красотка», — отметила @iklyuchnikova.

«Как она с Галкиным помолодела. Тот случай когда в старости, лучше выглядишь, чем в молодости», — написала @ xudoleika.

Ранее стало известно, что соседи Пугачевой и Галкина попросили правоохранительные органы проверить шестиэтажный замок звездной пары в селе Грязь. Сообщается, что их не устраивает высота здания. Соседи направили обращение в прокуратуру с просьбой проверить строение на соблюдение санитарных норм и правил, которые утверждают высоту зданий в этой местности не более 20 метров и трех этажей. Односельчане жалуются и на то, что дом Пугачевой и Галкина трясется, когда в нем что-то происходит.