Google заплатит $200 млн за незаконный сбор персональных данных о несовершеннолетних

Москва, 31 августа. Компания Google выплатит штраф в размере от 150 до 200 млн долларов за незаконный сбор данных о несовершеннолетних через принадлежащий корпорации видеохостинг YouTube. Соответствующее соглашение о выплате одобрила Федеральная комиссия по торговле США.

Отмечается, что корпорация не только понесет финансовые санкции, но и должна будет внести изменения в политику видеохостинга в отношении контента для несовершеннолетних пользователей, передает «Петербургский дневник».

Речь идет, в частности, об отключении в роликах таргетинговой рекламы, ориентированной на детей.

Напомним, разбирательства начались в 2018 году. Тогда в Федеральную торговую комиссию США поступили жалобы на YouTube от нескольких десятков общественных организаций в США.

Они предъявили претензии из-за незаконного сбора информации о несовершеннолетних, который, согласно американским законам, запрещён без уведомления родителей. Американский закон о защите личных сведений детей в интернете (COPPA) требует от интернет-площадок уведомлять родителей малолетних детей в случае сбора информации о них, сообщает «360».

В результате, разбирательства закончились санкциями для компании, поскольку большинство членов комиссии (три человека из пяти) поддержали обвинения.