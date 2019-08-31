«Зеленский» предлагал украинцу высокопоставленную должность за 570 тысяч долларов

Киев, 31 августа. Группа украинцев, представившись президентом страны Владимиром Зеленским, предлагала бывшему сотруднику государственной компании высокопоставленную должность за 570 тысяч долларов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава офиса украинского президента Андрей Богдан.

«Зеленский» предложил бывшему сотруднику украинской госкомпании высокопоставленную должность. Для этого украинцу нужно было заплатить 570 тысяч долларов, что примерно равно 38 миллионам рублей.

Сообщения с предложением приходили целый месяц. Уставший от вымогательства человек обратился в Службу безопасности Украины.

Сотрудники СБУ выяснили, что от имени президента писала группа украинцев. Предполагается, что злоумышленников было четверо. Двоих мошенников уже удалось задержать.

«Мы взяток не берем, — прокомментировал ситуацию Богдан. — Все изменилось!»

Накануне Зеленский назначил бывшего главу наблюдательного совета украинского госконцерта «Укроборонпром» Айвараса Абросавичуса генеральным директором предприятия, пишут «Известия».

Напомним, в феврале этого года украинские СМИ опубликовали расследование о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Журналисты выяснили, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали государственным компаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 9,3 миллиона долларов.