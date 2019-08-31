Путин поздравил Жээнбекова с Днем независимости Киргизии



Москва, 31 августа. Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Сооронбая Жээнбекова с Днем независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В поздравительной телеграмме Путин дал высокую оценку развитию отношений двух стран. Он напомнил, что они строятся на основе давних традиций и взаимного уважения. По словам главы государства, между Россией и Кигизией налажен политический диалог на всех уровнях, а сотрудничество во всех сферах развивается и продолжает быть продуктивным. Кроме того, президент РФ отдельно отметил высокий уровень партнерского взаимодействия России и Киргизии в рамках процесса евроинтеграции.

Путин добавил, что в будущем союзничество двух стран будет укрепляться и становиться еще продуктивнее, ведь это важно для интересов населения РФ и Киргизии, а также для безопасности и стабильности в регионе.