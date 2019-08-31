Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Медики назвали первый симптом диабета

30
0 Оставить комментарий

Медики назвали первый симптом диабета

Москва, 31 августа. Специалисты The Global Diabetes Community назвали первый симптом диабета, который позволит распознать опасное заболевание на ранних стадиях.

Симптомы диабета зачастую путают с признаками других, менее опасных заболеваний. Медики назвали одним из симптомов болезни постоянную усталость. При этом она может быть вызвана и стрессом, и тяжелой работой, и нарушением сна.

Однако усталость может стать и последствием дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством или эффективностью циркулирующего инсулина.

«Когда не хватает инсулина или он работает неэффективно, сахар не попадает в клетки. То есть, последние не получают необходимую им энергию. В результате человек чувствует усталость»,  — объяснили специалисты.

Другими признаками диабета могут быть сухость во рту, постоянное чувство жажды или чрезмерный аппетит. Кроме того, симптомами диабета могут стать колебание веса, плохо заживающие ранки, сонливость и бессонница. Выявление диабета на ранней стадии позволяет предотвратить возникновение осложнений, в том числе связанных с развитием сердечнососудистых недугов. Минздрав ранее сообщил, что число россиян, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018 году, сообщают «Известия».

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, кому вредно пить кофе. Медик отметила, что людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. По ее словам, напиток перестает оказывать бодрящий эффект, если употреблять его в больших количествах, кроме того, он негативно влияет на здоровье.

infox - new
Источник: "Российская газета"
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров