Медики назвали первый симптом диабета

Москва, 31 августа. Специалисты The Global Diabetes Community назвали первый симптом диабета, который позволит распознать опасное заболевание на ранних стадиях.

Симптомы диабета зачастую путают с признаками других, менее опасных заболеваний. Медики назвали одним из симптомов болезни постоянную усталость. При этом она может быть вызвана и стрессом, и тяжелой работой, и нарушением сна.

Однако усталость может стать и последствием дисбаланса между уровнем глюкозы в крови и количеством или эффективностью циркулирующего инсулина.

«Когда не хватает инсулина или он работает неэффективно, сахар не попадает в клетки. То есть, последние не получают необходимую им энергию. В результате человек чувствует усталость», — объяснили специалисты.

Другими признаками диабета могут быть сухость во рту, постоянное чувство жажды или чрезмерный аппетит. Кроме того, симптомами диабета могут стать колебание веса, плохо заживающие ранки, сонливость и бессонница. Выявление диабета на ранней стадии позволяет предотвратить возникновение осложнений, в том числе связанных с развитием сердечнососудистых недугов. Минздрав ранее сообщил, что число россиян, страдающих от сахарного диабета, увеличилось на 23% за пять лет — с 3,9 млн человек в 2013 году до 4,8 млн в 2018 году, сообщают «Известия».

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, кому вредно пить кофе. Медик отметила, что людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе. По ее словам, напиток перестает оказывать бодрящий эффект, если употреблять его в больших количествах, кроме того, он негативно влияет на здоровье.