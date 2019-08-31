Демонстранты в Триполи потребовали от Запада прекратить вмешательство

На центральной площади Триполи прошла мирная демонстрация, в ходе которой местные жители выразили свой протест против вмешательства во внутренние дела Ливии иностранных государств.

За происходящим наблюдали корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов. Протестующие рассказали корреспондентам ФАН о вмешательстве Франции в военные действия на территории Ливии, участии США в разжигании ливийского конфликта. Также много было плакатов, критикующих спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасан Саламе, которого митингующие «призывали не лезть в дела этой страны».

Митингующие в Триполи выразили поддержку усилиям России в деэскалации конфликта.

«США, Франции и Италии нечего делать в Ливии. Россия обладает достаточным авторитетом, чтобы объяснить интервентам, что они должны уйти с нашей земли и не мешать нам. Мы сами можем решить, какой будет наша страна», — заявил ФАН один из демонстрантов.

Напомним, ранее эмиссар ООН обнародовал доклад для Совета Безопасности о текущей военной и политической ситуации в Ливии, с которым тот выступил в режиме видеоконференции. В нем, в частности, говорилось о том, что в Ливии воюют иностранные наемники и экстремисты.

Впоследствии в заявлениях Правительства национального единства (ПНЕ), Президентского совета (ПС) и Высшего госсовета выражался решительный протест по поводу неверных фактов и даже дезинформации, представленных в докладе спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гасана Саламе. Власти Ливии обвиняют чиновника ООН в том, что он нарушил принцип нейтралитета.