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Задушенного годовалого мальчика обнаружили зарытым в яме в башкирском селе

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Задушенного годовалого мальчика обнаружили зарытым в яме в башкирском селе

Уфа, 31 августа. Задушенного годовалого ребенка обнаружили закопанным в яме во дворе сельского дома в Башкирии. В убийстве малыша подозревается его собственная 28-летняя мать. О трагедии сообщило региональное СУ СК РФ.

Следователи полагают, что женщина задушила сына, завернула в домашнее одеяло, а потом закопала на участке. Отмечается, что она изначально обратилась к правоохранителям, заявив, что ребенок якобы пропал. По данному факту было возбуждено уголовное дело  об убийстве малолетнего для возможности комплексного расследования и поиска мальчика.

Женщина заявила следователям, что у нее есть еще один ребенок, которому пять лет. В минувший четверг она якобы легла спать с обоими детьми, но утром не нашла в колыбеле своего младшего сына. Тело мальчика нашли в указанной его матерью яме глубиной более полуметра.

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