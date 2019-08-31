Правительство Эстонии нашло способ сэкономить на обустройстве границы с Россией

Таллин, 31 августа. Правительство Эстонии одобрило альтернативный вариант строительства заграждений на границе с Россией, который позволяет сократить общие расходы на сумму €57,5 млн. Об этом стало известно на выездном заседании правительства страны, которое состоялось на Пиузаском кордоне.

Пересмотреть план финансирования проекта по обустройству восточной границы Эстонии с Россией эстонское правительство заставила нехватка средств. В результате способ сэкономить на строительстве русско-эстонской границы был найден.

Новый, более экономически выгодный проект устройства границы предложил глава МВД Эстонии Март Хельме. Проект Хельме позволил снизить затраты за счет уменьшения числа компонентов инфраструктуры, и, по словам премьер-министра государства Юри Ратаса, сделать это не в ущерб безопасности.

Согласно плану главы эстонского МВД, на границе не предусматриваются ограждения от животных и песчаные насыпи, а вместо дороги для патрулирования на внедорожниках на отдельных участках будет проложен путь для патрулирования на лёгкой технике. К строительству планируется приступить в первой половине 2020 года, передает Sputnik.



При этом правительство решило выделить на строительство сухопутной границы дополнительные €12 млн (ранее уже было выделено €79,9 млн).

«Новый план основывается на уточнённых расчётах и более чётких потребностях, но это не значит послаблений в качестве границы или в вопросах безопасности», — прокомментировал альтернативный вариант строительства восточной границы премьер-министр Юри Ратас.



Тендер на строительство первого этапа границы, протяженность которого составляет 23,5 км, Департамент полиции и погранохраны объявил в январе этого года. Если он завершится успешно, то к строительству приступят в первой половине следующего года.

Создание инфраструктуры будет проходить в четыре этапа. Согласно новым подсчётам, общая стоимость восточной границы обойдётся в €130,5 млн, что составит на €57,5 млн меньше, чем планировалось ранее.



В настоящий момент из уже выделенных €79,9 млн использовано €24,4 млн. На эти средства в период с 2016 по 2019 год на реке Нарова были построены три новых радарных вышки с камерами видеонаблюдения, а также приобретены пограничные буи для Чудского озера, спроектирована сухопутная граница и построен экспериментальный отрезок.

Напомним, ранее Таллин в одностороннем порядке принял решение об обозначении государственной границы с Россией. Вопрос о стоимости обустройства границы в Эстонии поднимается уже не в первый раз.