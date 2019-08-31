Внутрипартийный конфликт КПРФ обернулся побегом Бортко с выборов в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Кандидат от КПРФ и известный режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга и снял свою кандидатуру, не посоветовавшись с партией.

О решении снять свою кандидатуру с выборов Бортко заявил в ходе теледебатов. Поступок режиссера продемонстрировал, что как политик Бортко не в силах выдерживать эмоциональные нагрузки. Кроме того, ситуация с Бортко наглядно продемонстрировала внутрипартийный конфликт в рядах КПРФ.

Режиссер признался, что принял решение снять свою кандидатуру с выборов, не посоветовавшись с главой партии Геннадием Зюгановым.

«Я боялся, что он меня остановит. Я готов понести любое партийное наказание», — заявил Бортко.

Причиной конфликта могли стать и разные ожидания от выборов у Бортко и партии. Режиссер рассчитывал на победу на выборах, в то время как партии хватило бы и второго места с ожидаемыми 17% голосов. Бортко не согласился довольствоваться вторым местом. Кроме того, режиссера не устроила и «поддержка» от КПРФ – он понял, что у коммунистов попросту нет замысла побеждать на выборах.

Объясняя свой поступок, Бортко провел аналогию с игрой: якобы он пришел играть в футбол, а его заставили играть в «дурака».

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», — заявил режиссер.

Бортко отметил, что в КПРФ не верили в его перспективы и были бы рады 17%. Вероятно, Бортко попросту обиделся на однопартийцев, которые отказались поверить в его победу.

«Начинаю думать, спрашивать у разных компетентных людей. Они: Владимир Владимирович. А ты что, выиграть хочешь? Я говорю: да. Они: Ты что сумасшедший что ли? — эмоционально произнес теперь уже бывший кандидат в губернаторы. — Ну подумай сам, ты получишь со своей партией коммунистической 17%, второе место… А я не хочу 17%», — объяснил Бортко.

Ранее режиссер заявлял, что обладает всеми необходимыми для победы на губернаторских выборах качествами. Однако позже стало ясно, что петербуржцы отдают предпочтение человека делающему, а не говорящему. Довольствоваться вторым местом Бортко отказался.

Депутат Андрей Анохин напомнил, что у Бортко минимальные рейтинги, конкурировать с другими кандидатами он бы не смог. Более того, показав плохой результат на выборах, режиссер мог бы «утащить» КПРФ вниз.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Согласно Уставу Северной столицы, глава субъекта РФ будет избран на пятилетний срок путем равного и прямого всеобщего тайного голосования. На выборы зарегистрированы, помимо Бортко, еще три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Михаил Амосов от «Гражданской платформы», а также Надежда Тихонова от «Справедливой России».