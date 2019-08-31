Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

СМИ назвали дату предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

41
0 Оставить комментарий

СМИ назвали дату предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro

Москва, 31 августа. CМИ сообщили о дате старта предзаказа на смартфоны iPhone 11 и 11 Pro. Об этом пишет портал MacRumors.

По данным инсайдеров, заказать новый смартфон можно 13 сентября, а продажи начнутся 20 сентября. Официальной информации и комментариев американского IT-гиганта пока нет.

Как правило, предзаказ начинается через несколько дней после презентации устройства. А на рынок техника поступает через неделю после релиза.

Ранее Reddit опубликовал фотографии новых IPhone, гаджеты будут называться 11T, 11 Pro, а также 11 Max. Их выпустят в черном, синем и стеклянном корпусах. Новинка получит три камеры и ПО с использованием технологий искусственного интеллекта.

В конце июня Apple покинул один из главных соратников основателя компании Стива Джобса — Джонни Айв. Он принимал участие в разработке дизайна для Mac, iPod и iPhone. Айв планирует заняться собственным проектом.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров