Бортко отказался от участия в выборах губернатора из-за низкого рейтинга в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 августа. Режиссер Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга из-за осознания предстоящего проигрыша, считает депутат Андрей Анохин.

Бортко сообщил о выходе из гонки во время шестого раунда дебатов кандидатов на пост главы Петербурга. По мнению экспертов, этот шаг показал эмоциональную нестабильность режиссера и отсутствие у него политического опыта. Представитель КПРФ осознал предстоящий проигрыш и испугался его.

О низких рейтингах режиссера в Петербурге говорили результаты ранее проведенных опросов. Проект «Открытое мнение» опубликовал аналитический отчет «Образ идеального губернатора», который свидетельствует о том, что к Бортко у петербуржцев максимально низкое доверие. За коммуниста готовы были отдать голос лишь 8% горожан. Исследование было проведено методом уличных интервью и телефонного опроса, участие в нем приняли 1012 человек.

Подтверждает эти данные и июньский опрос ВЦИОМ. Социологи опросили 1200 респондентов, которых спросили: «Если бы выборы губернатора Санкт-Петербурга проводились в ближайшее воскресенье, и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ». Фамилию Бортко назвали лишь 13% участников исследования.

«Бортко полностью показал, что никакой связи с интересами петербуржцев не имеет, — приводит слова Анохина «Политэксперт». — Если бы он все-таки пошел на выборы, то показал бы самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз».

Как оказалось, так считают и в самой партии режиссера. По данным источника «Ньюинформа» в штабе КПРФ, средства, которые были направлены на предвыборную кампанию Бортко, были разворованы.

Сам коммунист представил весьма формальную предвыборную кампанию, ограничившись громкими патриотическими заявлениями и критикой конкурентов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал трусостью решение Бортко снять свою кандидатуру. По мнению депутата, с уходом Бортко выборная кампания в Петербурге ничего не потеряла.

Напомним, в выборах губернатора Петербурга участвуют представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, выдвигающаяся от «Справедливой России» Надежда Тихонова, самовыдвиженец Александр Беглов и Владимир Бортко от КПРФ, который вышел из гонки.