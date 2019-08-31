«Эффектная концовка» Бортко обернулась провалом на политическом поприще

Снятие Владимиром Бортко своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга было своеобразным хайпом с его стороны. Безусловно талантливый режиссер и артист (чего нельзя сказать о нем как о политике) пошел на такой шаг «для галочки». Бортко, неожиданно для всех выбывший из предвыборной гонки, своим поступком попытался «войти в историю» — кинорежиссеру нужна была эффектная концовка. По факту же он решил избежать разгромного поражения по итогам голосования. Можно констатировать, что Бортко не выдержал избирательной гонки, а значит, не состоялся как политик.

«Слившийся» кинорежиссер-коммунист

На дебатах кандидатов на пост губернатора, которые транслировались в эфире телеканала «Санкт-Петербург», режиссер сообщил о снятии своей кандидатуры с выборов на губернаторский пост. Он отметил, что 31 августа в 09.30 принесет соответствующее заявление в петербургскую избирательную комиссию.

Бортко, заявив о своем отказе от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, мягко сказать, ошарашил всех, в особенности коллег по КПРФ. При этом деятель искусства даже не удосужился посоветоваться с партией и ее лидером — Геннадием Зюгановым.

«Я боялся, что он (Зюганов) меня остановит, — признался коммунист. — Я готов понести любое партийное наказание».

Кандидат от КПРФ прекрасно понимал, что у него нет шансов на победу, поскольку предварительные социологические опросы показали крайне низкий рейтинг этого теперь уже экс-кандидата. Так, социологи независимого проекта «Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019» в июле текущего года провели опрос, участие в котором приняли 1500 человек: за кого из предложенных кандидатов они проголосовали бы на предстоящих губернаторских выборах? И если врио губернатора Петербурга Александр Беглов набрал 40 % сторонников, то у Бортко этот показатель составил лишь 8 %. Другие кандидаты на пост губернатора – Михаил Амосов и Надежда Тихонова – получили 4 % и 3 % голосов респондентов соответственно.

Депутат законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин заявил, что Бортко решил сняться с выборов, чтобы не опозориться. По его словам, на губернаторских выборах режиссер показал бы «самые худшие результаты и утащил бы КПРФ вниз».

Хотел «войти в историю»

Бортко, учитывая низкие рейтинги социологов, хотел уйти красиво и, если сказать точнее, войти в историю. Кандидат от КПРФ поступил как настоящий драматург, как человек искусства, однако по факту связано это с банальным поиском популярности.

«Он пытался всегда сказать какую-то красивую речь во время предыдущих дебатов. Но этого у него откровенно не получалось. Это были более эмоциональные речи. Они свойственны творческому человеку. Бортко был слишком эмоционален», — заявил в интервью ФАН политтехнолог Сергей Наумов, отметив, что эмоциональность Бортко никак не подходит для политики.

На самом же деле снятие кандидатуры Бортко с выборов в Петербурге можно расценивать как свидетельство того, что он просто-напросто испугался и «слился» с выборов. Громкие заявление кандидата от КПРФ, которые он делал неоднократно в ходе избирательной кампании, были лишь словами, как в известной народной поговорке: «сладко бает, но дело не знает».

По мнению известного российского общественного деятеля, журналиста, главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, Бортко как человек кинематографа поставил и сыграл неплохую драму.

«А когда оказался в проигрышной ситуации, то эффектно вышел из борьбы. Эдакий красивый финальный ход, чтобы уйти непобежденным героем-мучеником», — отметил журналист в интервью KP.Ru.

Бортко, являясь талантливым и всенародно любимым режиссером и артистом, попытался «засветиться» на политическом поприще. Его снятие с губернаторских выборов стало неожиданным поступком для всех, а для самого Бортко — эффектной концовкой.

Политолог Александр Ходачек заявил iReactor, что Бортко больше ведет себя как человек искусства, чем как серьезный политик.

«Бортко поступил как настоящий драматург. Он человек искусства. То, что Бортко сделал — банальный поиск популярности. Непонятно, окончательное это решение или же игра», — констатировал политолог.

Политтехнолог и политический психолог Александр Ершов также не исключил, что представляющий КПРФ артист заранее спланировал свой побег с выборов ради привлечения внимания к своей персоне. На то Бортко и режиссер, что он должен планировать свои действия заранее, отметил эксперт, сообщал журнал «Слово и Дело».

Предвыборная кампания Бортко запомнилась формализмом, из его уст звучала лишь критика действующей городской власти и патриотические высказывания, конкретной программы избиратели так и не услышали. На всех дебатах Бортко лишь рассказывал о своих воспоминаниях и прибегал к лирическим отступлениям. В конечном счете, он показал себя как кандидат, способный лишь на красивые речи, а не на действия. И теперь его уход в действительности можно назвать хайповым и «эффектным», а если выразиться точнее, то это самый настоящий позор и провал.

Отметим, что Владимир Бортко является одним из четырех кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга. На грядущих выборах он вместе с Михаилом Амосовым, Александром Бегловым и Надеждой Тихоновой должен был бороться за пост главы города.