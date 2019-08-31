Американские ученые выяснили, что будет с Землей в случае ядерной войны между РФ и США

Вашингтон, 31 августа. Ученые Ратгерского университета в Нью-Брансвике выяснили, что произойдет с Землей в случае ядерной войны между Россией и США. Результаты исследования озвучил один из его авторов, Алан Робок.

В своем исследовании специалисты задействовали новую климатическую модель Национального центра атмосферных исследований. Она обладает улучшенными возможностями моделирования, чем климатическая модель NASA, которую использовали два года назад.

Ученые попробовали выяснить, что произойдет с Землей, если, например, Россия и США начнут ядерную войну. Эксперты пояснили, что трагедия может произойти по любой случайности — кибератаки, компьютерного сбоя или из-за нестабильности одного из мировых лидеров.

Эксперты отметили, что из-за конфликта произойдут пожары в городах и промышленных зонах. Порядка 150 миллионов тонн черного дыма могут попасть в верхние и нижние слои атмосферы, годами препятствуя проникновению на Землю солнечного света. Из-за этого на планете наступит ядерная зима.

В большей части Северного полушария температура даже летом будет ниже нуля. Человечество начнет вымирать из-за голода и морозов. Испанская газета ABC со ссылкой на исследование Ратгерского университета в Нью-Брансвике отмечает, что в этот период умрут 7,7 миллиарда людей.

По мнению авторов исследования, самый надежный способ обезопасить Землю от этого сценария — уничтожить ядерное оружие. СМИ пишут, что выводы американских ученых становятся еще одним аргументом в поддержку Договора о запрещении ядерного оружия, который был принят в ООН два года назад. С тех пор 25 стран — США, как указывается в материале испанских журналистов, среди них нет — ратифицировали этот документ. Договор вступит в силу, когда таких государств будет 50.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вопрос Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который касается иранской ядерной программы. Российский министр отметил, что решение необходимо найти путем переговоров и доверительных консультаций, передает «Известия».