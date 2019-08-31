Пользователи Instagram решили, что лицо Королевой постарело

Форте-деи-Марми, 31 августа. Новое селфи российской и украинской певицы Наташи Королевой стало предметом обсуждения среди пользователей социальной сети. Некоторым пользователям публикация понравилась, а другие нашли в ней определенные недостатки.

Свежее селфи с подругой Королева опубликовала в своем Instagram. Певица отдыхала в Италии на одном из самых модных среди русских селебрити курортов Форте-деи-Марми и решила поделиться с пользователями моментом одного из своих итальянских вечеров.

На снимке Королева сидит в ресторане в ярких аксессуарах с леопардовым принтом и полупрозрачном наряде, компанию ей составляет подруга. Девушки улыбаются, рядом с фото Наталья благодарит подругу «за компанию».

Мнения подписчиков по поводу счастливого снимка девушек разделились, отмечают Nation News. Одни выразили восхищение красотой певицы и оставили добрые пожелания, а другие сочли яркие аксессуары исполнительницы излишними «наворотами», раскритиковали образ и вдобавок отметили, что Королевой пора подумать о том, как скрывать морщины.

Например, стиль певицы некоторые подписчицы прокомментировали весьма категорично.

«Не нравится, старят эти навароты». «Одевается Королева, как колхозница». «Наташа, тебя старит этот прикид».

Другие обратили внимание на лицо артистки. Фанаты отметили, что Королева изменилась, причем не в лучшую сторону.

«Наташа, что-то надо делать с морщинами…», — посоветовала одна из подписчиц. «Всегда восхищаюсь твоей внешностью, но сейчас не могу понять — что с лицом? Совсем изменилась, надо вернуть прежнюю Наташу», — написала другая.

Но нашлись и те, кого устроил и образ певицы, и ее лицо. Эти пользователи выразили восхищение в адрес Королевой и даже оставили певице добрые пожелания.

«Наташа! Очень красивая женщина, счастья, здоровья тебе и твоим близким! Как слышу песню в твоём исполнении — позитив! Жду новых! Твори! Ты неподражаема!». «Красавица ты, Наташа! Во всех нарядах ты хороша». «Как всегда, привлекательна и очаровательна!».

Недавно Наташа Королева и ее супруг стриптизер Сергей Глушко отметили 16-летие совместной жизни и рассказали, что уже готовы стать бабушкой и дедушкой.