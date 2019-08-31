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Власти Китая резко отреагировали на сочувствие США участникам протестов в Гонконге

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Власти Китая резко отреагировали на американское сочувствие участникам протестов Гонконге

Пекин, 31 августа. Правительство Китая выразило решительный протест Вашингтону, который сочувствует радикально настроенным участникам протестов в Гонконге, сообщили в комиссариате МИД КНР в этом специальном административном районе.

В министерстве иностранных дел Китая резко отреагировали на сообщения СМИ о том, что некоторые американские сенаторы и сотрудники Белого дома раскритиковали законные задержания виновников актов насилия во время протестов в Гонконге. Американцы потребовали отозвать обвинения против задержанных и пригрозили Пекину санкциями.

«Подобные заявления извращают действительность, — заметили во внешнеполитическом ведомстве КНР. — Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест».

В Пекине отметили, что США «содействуют преступникам, откровенно вмешиваясь во внутренние дела Гонконга и всего Китая». Власти Китая напомнили, что насилие и преступления не могут иметь себе оправдания, они должны караться законом. В противном случае все юридические нормы и правила будут просто бессмысленны.

«Это еще раз свидетельствует о ничтожности, гегемонизме и заносчивости американских политиков», — считают в китайском МИД.

Власти Китая резко отреагировали на американское сочувствие участникам протестов Гонконге

Накануне в  Гонконге задержали задержали нескольких радикально настроенных активистов. Произошедшее вызвало критику со стороны США.

Напомним, с 9 июня в Гонконге продолжаются массовые протесты против законопроекта о налаживании механизма выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске.

 

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