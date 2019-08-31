Посольство РФ напомнило о логике главе МИД Латвии, «вычеркнувшему» страну из истории СССР

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что балтийские страны никогда не входили в состав СССР, а были «оккупированы». В российском посольстве преподали Ринкевичсу урок логики, напомнив о выходе Латвийской ССР из состава СССР.
МИД РФ опубликовал в Twitter запись о независимости балтийских стран от СССР. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в начале 90-х годов эти страны обрели независимость.
«Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло», — говорится в сообщении МИД РФ.
Запись российского ведомства вызвала бурную реакцию главы МИД Латвии. Ринкевичс поспешил «вычеркнуть» Латвию из истории СССР, заявив об «оккупации» страны в рамках гитлеровско-сталинского соглашения. При этом Ринкевичс заявил, что якобы сейчас Латвия является «современным, независимым и правовым государством».
На заявление главы МИД Латвии ответило посольство РФ в этой стране. В российской дипмиссии напомнили Ринкевичсу о конституции СССР и союзном договоре Латвийской ССР, согласно которому страна вышла из состава СССР.
«Логика — это наука. Этот тезис, казалось, нельзя оспорить. Однако все возможно в нашем многоцветном мире. Латвийской ССР не существовало — была «оккупация». Каким же образом согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством? Нельзя выйти, предварительно не войдя…» – говорится в сообщении посольства РФ в Латвии.