Посольство РФ напомнило о логике главе МИД Латвии, «вычеркнувшему» страну из истории СССР

Москва, 31 августа. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что балтийские страны никогда не входили в состав СССР, а были «оккупированы». В российском посольстве преподали Ринкевичсу урок логики, напомнив о выходе Латвийской ССР из состава СССР.

МИД РФ опубликовал в Twitter запись о независимости балтийских стран от СССР. В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в начале 90-х годов эти страны обрели независимость.

«Это событие породило надежду на то, что балтийские республики Советского Союза станут современными и демократическими правовыми государствами, но, к сожалению, этого так никогда и не произошло», — говорится в сообщении МИД РФ.

Запись российского ведомства вызвала бурную реакцию главы МИД Латвии. Ринкевичс поспешил «вычеркнуть» Латвию из истории СССР, заявив об «оккупации» страны в рамках гитлеровско-сталинского соглашения. При этом Ринкевичс заявил, что якобы сейчас Латвия является «современным, независимым и правовым государством».

На заявление главы МИД Латвии ответило посольство РФ в этой стране. В российской дипмиссии напомнили Ринкевичсу о конституции СССР и союзном договоре Латвийской ССР, согласно которому страна вышла из состава СССР.