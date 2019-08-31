Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

Харьков, 31 августа. На Украине на границе в пределах Харьковской области во время несения службы в результате взрыва погиб украинский пограничник. Мужчина скончался от полученного ранения.

Информация об инциденте появилась на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Взрыв произошел вечером, когда наряд военнослужащих прикрывал подступы к границе с Россией.

Сообщается, что в момент перерыва и разогрева пищи произошел разрыв взрывного предмета. Вследствие этого военнослужащий по контракту получил смертельные ранения в шею.

Сослуживец пострадавшего оперативно оказал раненому первую помощь и сообщил о случившемся в подразделение. На место была вызвана скорая.

Однако спасти раненого не удалось. По дороге в больницу 35-летний инспектор пограничной службы умер в автомобиле скорой медицинской помощи.

На месте, где произошел взрыв, работают следователи. Для объективного установления причин, приведших к гибели охранника границы на месте также работает группа офицеров пограничного ведомства.