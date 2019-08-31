Пушков усомнился в планах нового главы МИД Украины закончить войну в Донбассе за полгода

Москва, 31 августа. Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на решение нового главы министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко урегулировать гражданский конфликт в Донбассе за полгода.

На заседании Верховной рады в четверг Пристайко заявил, что намерен урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины за шесть месяцев, при этом он не исключил проведение выборов, амнистию и снятие торговых ограничений. Пристайко добавил, что способы решения гражданского конфликта не так важны: посредством приглашения миротворческой миссии или путем выполнения Минска.

Комментируя заявление Пристайко, российский сенатор назвал его планы амбициозными, но сомнительными.

«Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно», — написал Пушков в Twitter.

Пушков подчеркнул, что прежде всего Киеву нужно выполнить главные пункты минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения, а также научиться читать международный документ. Сенатор отметил, что предшественник Пристайко, экс-глава МИД Украины Павел Климкин читал документ с конца.

«Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», — добавил сенатор.

Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 30, 2019

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после госпереворота в Киеве. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти, и в ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек.