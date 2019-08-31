Корреспонденты ФАН посетили демонстрацию в Триполи

Триполи, 31 августа. Специальные корреспонденты Федерального агентства новостей в Ливии посетили мирную демонстрацию на центральной площади Триполи в пятницу, 30 августа.

Как сообщают сотрудники ФАН, около пятисот ливийцев всех возрастов пришли на центральную площадь накануне, чтобы высказаться о наболевшем: вмешательстве Франции в местные военные действия, участии США в разжигании ливийского конфликта и другом. Особенно много было плакатов с Гассаном Саламе — спецпредставителем ООН по Ливии, которого митингующие призывали не лезть в дела этой страны.

Корреспонденты ФАН поговорили с митингующими и о России. Ливийцы считают ее единственной страной, способной повлиять на тех, кто участвует в разжигании местной войны.

«США, Франции и Италии нечего делать в Ливии. Только Россия обладает достаточным влиянием, чтобы объяснить им, что они должны уйти с нашей земли и не мешать нам. Мы сами можем решить, какими будут наши свобода и демократия», — отметил местный житель в разговоре с корреспондентами ФАН.

Корреспонденты ФАН отправились в Ливию в конце августа. Целью командировки сотрудников ФАН в Ливию является информирование российской общественности о ситуации в стране. Корреспонденты ФАН тщательно готовились к командировке в африканскую страну, была проведена серьезная работы по оформлению всех необходимых документов. Сотрудники ФАН находятся на территории Ливии, подконтрольной властям Триполи, официально, по разрешению МИД России и МИД Ливии. Оперативно узнавать о том, что происходит в Ливии, можно с помощью нашего Telegram-канала «ЛивияФАН».

Ранее корреспонденты рассказали, как российских специалистов встречают в неспокойной африканской стране. При этом корреспонденты отметили, что люди в Ливии очень отзывчивые, несмотря на сложную ситуацию в стране.