Южная Осетия обвинила Грузию в захвате полезных ископаемых Южная Осетия обвинила Грузию в попытке захвата полезных ископаемых. Как отметил министр иностранных дел республики Дмитрий Медоев, Тбилиси передает природные богатства иностранным инвесторам. Еще накануне стороны начали друг на друга нападки. Южная Осетия потребовала от Грузии прекратить строительство блокпоста в районе Цнелиса, а также убрать полицейских со своей территории. Грузины отказались это делать. В российском МИД отметили, что в последнее время Тбилиси нагнетает напряженность на границе. Москва призвала две стороны проявить сдержанность и начать конструктивный диалог.

Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже Полу Уилану предъявили окончательное обвинение в шпионаже. Следствие по его делу завершено, сообщила адвокат американца. Как отмечает юрист, об окончании расследования официально объявят на следующей неделе. Напомним, сотрудники ФСБ задержали иностранца Пола Уилана в конце прошлого года. Мужчину обвинили в попытке получить сведения, которые составляют государственную тайну. Свою вину американец не признает. Уилану грозит до 20 лет колонии.

В Триполи прошел митинг Вмешательство Франции в военные действия, участие США в разжигании ливийского конфликта. Это самые волнующие темы для жителей Триполи. В ливийской столице прошел митинг, на котором местные жители высказались о наболевшем. За происходящим наблюдали корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов. Наши коллеги пообщались с митингующими и о России. Как выяснилось, ливийцы считают ее единственной страной, которая может повлиять на тех, кто участвует в разжигании местной войны. Напомним, журналисты ФАН находятся в Триполи с прошлой недели. Каждый день они рассказывают новые подробности о жизни столицы.