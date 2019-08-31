Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких

Дамаск, 31 августа. Врачи крупнейшей в Сирии больницы «Аль-Муасат» планируют начать проводить операции по трансплантации легких.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на директора больницы «Аль-Муасат» Ясара Амина, сирийские медики рассчитывают на помощь российских врачей в передаче опыта при проведении сложнейших операций по пересадке легких.

«Наши врачи планируют проводить на постоянной основе операции по трансплантации печени и легких. Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом, но не все соглашаются. К нам приезжают специалисты из России, мы это очень ценим», — рассказал Амин.

По его словам, проведение подобных операций станет возможным после ввода в эксплуатацию нового корпуса больницы, в котором будут созданы семь операционных и 170 стационарных коек.

Строительство корпуса было начато в 2009 году, но прервалось из-за военных действий. Проект оценивается в семь миллиардов сирийских фунтов (16 млн долларов), примерно в такую же сумму обошлась закупка оборудования, которое уже доставлено из Ливана, а также России, Ирана и Китая.

В прошлом году в больнице удалось обновить реанимационное отделение, а также отделение скорой помощи. Кроме того, появилось новое оборудование в ожоговом отделении.

«Мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток», — отметил директор медучреждения.

Ясар Амин посетовал, что многие высококлассные специалисты в годы войны уехали за границу, поэтому кадровый вопрос стоит здесь особенно остро.

Больница «Аль-Муасат» в Дамаске была открыта в 1958 году. Она состоит из четырех корпусов и рассчитана на одновременное пребывание до 860 пациентов. Медучреждение не прерывало работу даже во время боев, ежедневно здесь проводится до 50 операций.