Трамп принял приглашение Меркель посетить Германию

Вашингтон, 31 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что принял приглашение канцлера ФРГ Ангелы Меркель посетить Германию.

Об этом Трамп сообщил в ходе пресс-конференции на Южной лужайке Белого дома. Американский президент прокомментировал также свой отказ отправиться в Польшу на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей и мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот визит подготовим», — рассказал Трамп.

Лидер США должен был посетить Варшаву с 1 по 2 сентября. Планировалось, что он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой, после чего проведет переговоры с первыми лицами Польши. Стороны были намерены обсудить сотрудничество в области безопасности, взаимодействие в сферах энергетики и экономики. Трамп сообщил, что отменил визит из-за надвигающегося на американский штат Флорида урагана.