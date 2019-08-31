Личную помощницу Трампа уволили за комментарии о его детях

Вашингтон, 31 августа. Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут была уволена за комментарии о его детях.

По данным издания Politico, 28-летняя Вестерхаут была вынуждена подать заявление об увольнении после того, как в компании журналистов похвасталась, что у Трампа отношения с ней лучше, чем с его дочерьми Иванкой и Тиффани. Также она рассказала, что глава администрации США предпочитает не фотографироваться с Тиффани, потому что считает ее слишком полной. Вдобавок Вестерхаут пошутила, что американский президент порой не может отличить свою дочь Тиффани от других людей в толпе.

Все это прозвучало 17 августа в ходе встречи с прессой в формате «не для печати», которую личная помощница Трампа и заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли провели в штате Нью-Джерси поблизости от имения лидера США, где тот проводил свой отпуск.

Как отмечает издание, Вестерхаут наговорила лишнего в тот момент, когда Гидли отлучался, чтобы дать интервью журналистам телекомпании Fox.

«Она выпила пару рюмок и разоткровенничалась в нехарактерно неосмотрительной манере», — сообщил один из источников Politico.

Представитель администрации Белого дома обвинил участников ужина в огласке части услышанного, что полностью противоречит правилам проведения подобных мероприятий.

«Это был ужин в режиме «не для печати», и пресса вопиющим образом нарушила договоренность», — заявил чиновник.

По некоторым сведениям, об услышанном от Вестерхаут рассказал руководитель группы журналистов газеты The Washington Post при Белом доме Фил Ракер.

Позже в ходе пресс-конференции Трамп подтвердил, что уволил помощницу за разглашение подробностей своей личной жизни. Президент США назвал высказывания Вестерхаут «слегка ранящими» и заверил присутствующих, что любит свою дочь Тиффани.

Ранее «Известия» сообщили, что Дональд Трамп в десятый раз стал дедом — об этом прессе рассказал сын президента Эрик, ставший отцом.