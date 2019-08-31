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Звезда ситкомов Валери Харпер умерла в США

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Звезда ситкомов Валери Харпер умерла в США

Лос-Анджелес, 31 августа. Звезда ситкомов актриса Валери Харпер умерла в США в возрасте 80 лет.

Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, на протяжении нескольких лет Харпер боролась с онкологическим заболеванием.

Она получила известность, снявшись в роли Роды Моргенштерн в популярных в США телевизионных сериалах «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Рода», которые выходили на экраны в 1970-е годы. Харпер получила «Золотой глобус» и четырежды становилась обладательницей премий «Эмми».

Ранее RT сообщил о том, что во Франции скончался актер Мишель Омон, который был почетным членом театра «Комеди Франсез».  

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Источник: ТАСС
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