Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Спасший ребенка велосипедист восхитил пользователей Сети

397
0 Оставить комментарий

Спасший ребенка велосипедист восхитил пользователей Сети

Москва, 31 августа. Велосипедист, упавший во время соревнований, едва не врезался в маленькую девочку, но успел подхватить ее на руки.

Запись инцидента с участием велогонщика была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». На видео можно увидеть, как велосипедист, которого «подрезал» другой участник соревнований, теряет равновесие и вылетает на тротуар, где в тот момент находилась семья с маленьким ребенком.

К счастью для всех, спортсмен продемонстрировал молниеносную реакцию. Он не попытался уклониться от столкновения, а вместо этого мягко подхватил девочку на руки и проехался с ней по асфальту еще несколько метров.

Действия велосипедиста вызвали восхищение пользователей Сети.

«Красавчик дядька: сам разобьюсь, но ребенка спасу!» — написал в комментариях Дмитрий Велесов.

«Молодец, не только о себе думает», — отметила Люда Шакирова.

«Вот это да) какая реакция, молодец», — прокомментировала Евгения Чудинова.

«Браво», — кратко резюмировал Сергей Цуцуран.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, как велосипедист-экстремал совершил прыжок над дорогой, где в тот момент проезжал пелотон «Тур де Франс». Пролетев 16 метров над гонщиками, трюкач приземлился на противоположной стороне трассы.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров