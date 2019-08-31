Спасший ребенка велосипедист восхитил пользователей Сети

Москва, 31 августа. Велосипедист, упавший во время соревнований, едва не врезался в маленькую девочку, но успел подхватить ее на руки.

Запись инцидента с участием велогонщика была опубликована в социальной сети «ВКонтакте». На видео можно увидеть, как велосипедист, которого «подрезал» другой участник соревнований, теряет равновесие и вылетает на тротуар, где в тот момент находилась семья с маленьким ребенком.

К счастью для всех, спортсмен продемонстрировал молниеносную реакцию. Он не попытался уклониться от столкновения, а вместо этого мягко подхватил девочку на руки и проехался с ней по асфальту еще несколько метров.

Действия велосипедиста вызвали восхищение пользователей Сети.

«Красавчик дядька: сам разобьюсь, но ребенка спасу!» — написал в комментариях Дмитрий Велесов. «Молодец, не только о себе думает», — отметила Люда Шакирова. «Вот это да) какая реакция, молодец», — прокомментировала Евгения Чудинова. «Браво», — кратко резюмировал Сергей Цуцуран.

Ранее «Газета.ру» сообщила о том, как велосипедист-экстремал совершил прыжок над дорогой, где в тот момент проезжал пелотон «Тур де Франс». Пролетев 16 метров над гонщиками, трюкач приземлился на противоположной стороне трассы.