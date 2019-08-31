Вашингтон, 31 августа. Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и опубликовали от его имени расистские высказывания и угрозы.

Утром в пятницу в аккаунте Дорси появились высказывания о том, что штаб-квартира Twitter в Сан-Франциско будет взорвана. Кроме того, неизвестные опубликовали несколько хвалебных твитов в адрес Адольфа Гитлера, а также высказывания расистского толка. Как пишет «ФедералПресс», для публикаций от имени основателя Twitter злоумышленники использовали сторонний сервис CloudHopper. Ответственность за взлом взяла на себя хакерская группировка Chuckling Squad, об этом можно было судить по нескольким сообщениям, рекламирующим эту группу.

Позднее пресс-служба социальной сети подтвердила факт взлома, после чего публикации были удалены из аккаунта, который вернули его владельцу. Twitter занимается расследованием случившегося.

В предыдущий раз аккаунт Дорси был взломан в 2016 году. Тогда атаку на соцсеть провела хакерская группа OurMine, которая похитила также учетные записи основателя Facebook Марка Цукерберга и исполнительного директора Google Сундарараджана Пичаи. В том случае опубликованные злоумышленниками сообщения не были расистскими и не призывали к насилию. Преступники утверждали, что тестируют меры безопасности наиболее известных персон в IT-индустрии.