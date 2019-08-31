Пять человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 31 августа. Автобус въехал в BMW на трассе «Петербург — Псков», в больницу Гатчины доставлены пять человек.

Как сообщает KP.RU-Санкт-Петербург, авария произошла накануне вечером на 41-м километре федеральной автотрассы «Петербург — Псков» в районе деревни Вайя.

«Автобус ехал со стороны Гатчины в Петербург и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на BMW, который делала поворот влево. В результате столкновения BMW вынесло на встречную полосу, там он столкнулся с ВАЗ-21013», — приводит издание информацию, полученную в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Попавший в аварию автобус «Лиаз» осуществлял коммерческие перевозки. Вечером в пятницу он работал на маршруте К-18 от метро «Московская» до Гатчины.

В ДТП пострадали пять человек, все они доставлены в Центральную районную больницу Гатчины. Травмы получили три пассажира автобуса, а также водители легковых автомобилей — 30-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, и 37-летний мужчина.